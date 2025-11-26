В Подмосковье стартовала региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

В Подмосковье начал свою работу региональный инициативный проект «ГИА. Осознанность. Профориентация». Акция направлена на помощь школьникам в осознанном выборе специальности и профессиональной ориентации перед сдачей государственных экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Профориентационные мероприятия прошли в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарино, Красногорске и Чехове.

В Мытищах состоялись мастер-классы от вузов и колледжей, а также консультации педагогов и работодателей. В Дубне были проведены интерактивные квизы и организовано знакомство с ведущими вузами и предприятиями региона. В Бронницах на базе Культурно-досугового центра «Бронницы» прошла демонстрация современных технологий и консультации по вопросам карьерного роста.

В Красногорске провели встречи с представителями крупных компаний, таких как «Сбербанк» и «ВТБ», а также информационные сессии о возможностях целевого обучения и получения образовательных кредитов. В Лыткарине победитель конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025» Андрей Феофанов дал советы выпускникам по выбору предметов ЕГЭ естественно-научного профиля и рассказал об актуальности профессий в современном мире. Чехов стал площадкой для фестиваля профессий «Путь навыков», где участники получили полезную информацию и советы для выбора профессии, соответствующей их интересам и способностям.

Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» способствует формированию осознанного подхода школьников к выбору профессии и обеспечивает необходимую поддержку в процессе подготовки к экзаменам и поступлению в высшие учебные заведения. Она позволяет молодым людям получить полное представление о потребностях рынка труда и существующих возможностях для дальнейшего обучения и карьерного роста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.