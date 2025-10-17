В Подмосковье стартовала программа повышения квалификации для лидеров образования

16 октября в Московской области стартовала программа повышения квалификации для участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Первый день обучения был посвящен актуальным вопросам управления современными образовательными организациями. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Обучение началось с входной оценки управленческих компетенций, в ходе которой участники столкнулись с решением различных управленческих кейсов. В аудиториях царила атмосфера активного обсуждения и обмена идеями, направленная на поиск инновационных подходов к управлению.

Во второй половине дня состоялся практико-ориентированный семинар, посвященный государственным программам и национальным проектам в сфере образования. Участники активно обсуждали вопросы региональной образовательной политики и делились мнениями о современных вызовах в этой области.

«Мы знали, что программа будет интересной, поскольку участвуем во втором потоке, но даже не ожидали, что она окажется настолько насыщенной, разнообразной и полезной. Мы пообщались с приглашенными спикерами, обладающими огромным опытом в сфере государственного управления и управления современными эффективными образовательными организациями, входящими в топ-100 школ нашего региона. Очень интересно, готовы работать дальше с хорошим настроением!» — поделился впечатлениями Никита Холин, заместитель директора школы № 5 г. о. Электросталь.

В ведомстве добавили, что в проекте участвуют 55 представителей образовательной сферы региона. В рамках обучения участников ожидают стажировки в ведущих школах региона под руководством опытных директоров, а также мастер-классы, тренинги и деловые игры. Финал проекта запланирован на май 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.