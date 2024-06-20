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В Подмосковье стартовала приемная кампания в вузах

На территории Московской области для выпускников 11 классов доступны 67 высших учебных заведений. 20 июня стартовала приемная кампания. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Абитуриенты могут получить образование в подмосковных вузах по разным направлениям: педагогическим, техническим, медицинским, художественным, дипломатическим и многим другим. Документы подаются очно в образовательной организации или онлайн на сайте госуслуг.

Всем абитуриентам необходимо предоставить паспорт и документ об образовании: аттестат о полном среднем образовании или диплом о получении среднего профессионального образования. Полный список документов размещен на сайтах вузов.

Для поступающих без вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ) прием заявлений до 25 июля. До 27 июля будут опубликованы окончательные конкурсные списки абитуриентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.