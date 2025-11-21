В Подмосковье стартовала подготовка сельхозпарка к новому сезону

В Московской области проводится активная подготовка сельскохозяйственной техники к предстоящему весеннему сезону несмотря на то, что уборочная кампания текущего года еще продолжается. Для сельхозпредприятий региона осень — это не только время завершения посевных и уборочных работ, но и важный период профилактических и ремонтных мероприятий, позволяющих обеспечить надежность и эффективность техники в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На сегодняшний день во всех хозяйствах региона ведутся работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. Инженеры и механики осуществляют диагностику каждого агрегата с использованием современных диагностических устройств и инструментов. В рамках ремонтных работ выполняются калибровка, тестирование и настройка машин для проверки их работоспособности и безопасности. После завершения всех процедур техника получает необходимые метки и документы, подтверждающие исправность и готовность к эксплуатации.

Общий парк сельскохозяйственной техники Московской области насчитывает свыше 3,9 тысячи тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. За последние три года парк увеличился почти на 2,5 тысячи единиц. В числе техники — 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также около 2 тысяч единиц других видов машин, таких как сеялки, пресс-подборщики и посевные агрегаты.

Так, в Луховицах, на племенном заводе «Пойма» филиала Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса, транспортные и сельскохозяйственные машины находятся в подготовительном состоянии: временно размещены в ангарах для хранения и скоро будут переведены в отапливаемые ремонтные мастерские. Там специалисты проведут масштабные работы: разборку, чистку узлов, замену масла, фильтров и изношенных деталей, настройку электронных систем. Особое внимание уделят узлам, подверженным быстрому износу или требующим профилактических ремонтов, таким как двигатели, сцепления, гидравлические и охлаждающие системы, а также электросистемы.

«Эта работа необходима для того, чтобы к началу весенних полевых работ техника была в полной боеготовности», — отметил инженер-механик Евгений Мусиенко.

В ведомстве отметили, что сейчас проходит отбор заявок на предоставление субсидий о возмещении затрат на приобретение и аренду сельскохозяйственной техники. Первый отбор подразумевает возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, при этом объем финансирования составляет свыше 268 миллионов рублей. Второй отбор направлен на компенсацию затрат по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, с объемом финансирования более 67 миллионов рублей. Прием заявок по обоим вариантах субсидии будет проводиться до 14 декабря. Для получения подробной информации о перечне субсидий, требованиях к заявителям, списке необходимых документов и инструкциях можно ознакомиться в разделе «Календарь мер поддержки» на портале «МОй АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.