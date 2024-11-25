В Подмосковье стартовала подготовка к ГИА для выпускников 11 классов

На базе регионального центра обработки информации КУРО прошло совещание для муниципальных ответственных за ГИА-11 в рамках реализации дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На совещании рассматривались проблемные вопросы организации экзаменов в 2024 году, были даны необходимые рекомендации по подготовке к ГИА в 2025 году.

В ходе совещания участники проработали основные изменения в процедуре проведения экзаменов и акцентировали внимание на особенностях организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов.

Совещание было организовано министерством образования Московской области и региональным центром обработки информации.

По итогам совещания была поставлена задача создать условия для эффективного проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году.

В ходе реализации дорожной карты в течение учебного года пройдут различные обучающие вебинары для учителей и выпускников по основным изменениям в КИМ, региональные тренировочные мероприятия, обучение работников пунктов проведения экзаменов и экспертов предметных комиссий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос – как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.