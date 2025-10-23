В Подмосковье стартовала подача заявок на конкурс вокалистов «Мелодия моей России»

Конкурс реализуется в Москве с 1 января по 23 февраля 2026 г. и в Генуе для русских соотечественников с 20 апреля по 24 мая 2026 г. при поддержке Генерального Консульства РФ в Генуе, Россотрудничества, Российского Центра Науки и Культуры в Риме. Директором конкурса является Ирина Волкова, российская оперная певица, общественный деятель.

«Мелодия моей России» — это уникальная творческая платформа для воспитания на основе классического искусства интеллигентной высоко — культурной личности, любящей Россию. Проект молодой, но успел завоевать популярность в России среди преподавателей и творческой молодежи, а также за рубежом среди русских соотечественников и всех, кто разделяет с нами духовно-нравственные ценности, зарекомендовать себя как перспективный проект, проходящий на высоко профессиональном уровне, главными задачами которого являются:

сохранение традиционных ценностей и нравственных ориентиров;

создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала молодежи;

воспитания социально ответственной личности, разделяющей интересы страны, знающей и сохраняющей ее достижения, историю, культуру и стремящейся работать на благо России;

формирование чувства патриотизма и чувства гордости за Россию;

объединение русского мира.

Обязательным исполнением на конкурсе станут песня о России или военно-патриотическая песня.

Жюри конкурса возглавит Валентина Щербинина, Заслуженная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Заведующая вокальным отделением АМУ при МГК им. П. И. Чайковского, преподаватель по классу сольного пения, председатель предметно-цикловой комиссии доцент кафедры искусств и художественного творчества РГСУ.

В составе жюри: Заслуженный артист России, солист Большого Театра России Роман Муравицкий; Солистка Нижегородскаго государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Ульяна Старкова, итальянская оперная певица Габриэлла Равацци, артистический директор и основатель Академии «Spazio Musica» в Генуе, руководитель и артистический директор оперного фестиваля в Орвието, президент международного конкурса оперных певцов в Орвието; итальянский баритон Мауро Тромбетта, известные вокальные педагоги российских творческих учебных заведений.

Конкурс «Мелодия моей России» пройдет в два этапа.

Первый этап: отборочный тур в дистанционном формате по видеозаписям пройдет с 1 по 15 января 2026 года.

Второй этап: очные прослушивания в концертном формате для участников, проживающих на территории России и стран ближнего зарубежья пройдут с 20 по 22 февраля 2026 года в Москве в Зале Рахманиновского общества по адресу: Москва, Большая Ордынка 6/2, стр. 1. 23 февраля 2026 года в День Защитника Отечества в Концертном зале Дома русского зарубежья, состоятся церемония награждения и гала-концерт победителей и членов жюри конкурса, ведущих солистов московских музыкальных театров.

Зрителями концерта станут ветераны СВО, семьи участников СВО, многодетные семьи.

Для финалистов будут организованы мастер-классы и круглый стол с членами жюри, экскурсии. Для участников, проживающих за пределами РФ, очные прослушивания в формате концерта и церемония награждения пройдут в мае 2026 года на территории Генерального Консульства РФ в Генуе.

«Мелодия моей России» является уникальным и значимым проектом, объединяющим сегодня молодежь России и подрастающее поколение российских соотечественников, создает единое русское культурное пространство, открывает новые возможности для юных талантов, способствует укреплению традиционных российских духовно нравственных ценностей и сохранению культурного кода.

Проект «Мелодия моей России» через классическую русскую музыку, лирические песни о России, военно-патриотические песни становится сильнейшим инструментом в духовном воспитании молодого поколения.