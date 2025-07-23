В Подмосковье стартовала патриотическая смена «Растим патриотов России!»

В образовательном центре «Авангард» 21 июля начала работу третья смена «Растим патриотов России!». В ней участвовали 523 школьника из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Программа направлена на развитие лидерских качеств, формирование командного духа, укрепление патриотических ценностей и сохранение исторической памяти.

Участники пройдут тренинги и мастер-классы от инструкторов центра, посетят занятия по истории Великой Отечественной войны и роли Подмосковья в Победе, примут участие в командных играх и тематических акциях. В рамках смены школьники научатся оказывать первую помощь и пройдут строевую подготовку.

Кроме того, юные патриоты встретятся с героями специальной военной операции, добровольцами, общественными деятелями.

«Дружба и взаимопомощь, поддержка в сложных испытаниях, соревновательный дух и радость командного результата — вот главные навыки, которые формирует образовательная программа сбора. Ребята научатся оказывать первую помощь, пользоваться средствами радио и химзащиты, ориентироваться на местности, управлять БПЛА, укрываться в случае угрозы их атаки. Это практические навыки, которыми должен владеть каждый школьник. Знать историю героического прошлого и настоящего своей страны, быть патриотом и готовым к службе — вот главные ценности участников смены», — заявила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Следующая смена в АНО «Авангард» пройдет с 4 по 9 августа. До конца 2025 года запланированы следующие заезды:

18–23 августа;

29 сентября — 4 октября;

13–18 октября;

27 октября — 1 ноября;

1–15 ноября;

24–29 ноября;

8–13 декабря;

22–27 декабря.

Попасть на тематическую смену «Растим патриотов России!» в центре «Авангард» можно, заполнив заявку на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.

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