В Подмосковье стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

С 24 сентября по 27 октября в пятый раз пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проверяет и помогает повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада „Безопасные дороги“, где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности детей о правилах поведения на дорогах. В частности, в заданиях олимпиады делается акцент на навыках безопасного поведения как на пешеходных переходах и в транспорте, так и при использовании средств индивидуальной мобильности — в прошлом году эти темы оказались самыми сложными для школьников.

«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожн ого движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. С учетом анализа причин детского дорожно-транспортного травматизма подбираются формы и методы профилактической работы. Задания онлайн-олимпиады, позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. В олимпиаде предусмотрена возможность участия неограниченного количества детей, педагогов и родителей. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. За пять лет реализации нацпроекта отремонтировано свыше 4 тыс. участков дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Эта работа продолжается и в этом году.

«При формировании перечня объектов нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы», — сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе УЧИ.РУ. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Организаторами олимпиады выступают Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.