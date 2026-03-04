В Подмосковье стартовала олимпиада по финансовой грамотности

В Московской области 3 марта открылась Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Участниками могут стать дошкольники и ученики 1–11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Открытие прошло на площадке Корпоративного университета развития образования. В мероприятии принял участие ректор университета Владимир Князев. После церемонии школьники приступили к интерактивным заданиям, которые помогают в игровой форме освоить планирование бюджета и оценку финансовых рисков.

«Финансовая грамотность — это про жизнь. Как вы умеете тратить, копить и какие решения вы будете принимать в своей жизни», — отметила заместитель начальника Главного управления по ЦФО Банка России Елена Харитоненко.

«В современном мире финансы играют важную роль. Умение планировать бюджет, рационально относиться к своим финансам, принимать обоснованные решения и оценивать риски — это навыки, которые приведут к успеху», — подчеркнула главный специалист по работе с органами государственной власти платформы «Учи.ру» Анастасия Егорова.

Олимпиада продлится с 3 марта по 2 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет на платформе «Учи.ру». По итогам школьники получат дипломы, грамоты или сертификаты, а педагоги — благодарственные письма. Награды разместят в личных кабинетах после завершения соревнования.

Организаторами выступили образовательная платформа «Учи.ру», Банк России, Минэкономразвития России и министерство финансов РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.