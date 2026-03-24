В Подмосковье стартовала Неделя китайской культуры

Неделя китайской культуры началась в Московской области в рамках проекта «Образование без границ». В школах региона пройдут телемосты, обмены делегациями и совместные мероприятия с китайскими партнерами, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект направлен на развитие культурного и образовательного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Китайский язык в Подмосковье изучают более 5 тыс. детей: предмет включен в учебные планы 100 школ, также он преподается в кружках. За последний год свыше 100 студентов подмосковных вузов приняли участие в программах обмена с китайскими университетами, а 34 студента из Китая прошли обучение в вузах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для Московской области.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе и сегодня мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.