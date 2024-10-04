В Подмосковье стартовала ежегодная акция «Экоелка»

Уже который год министерство экологии и природопользования поддерживает «Экоелку» в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Это экологическая акция организована Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Участники акции создают новогодние игрушки из переработанных материалов, даря им вторую жизнь. Лучшие работы будут украшать елку, которая будет установлена в декабре в Московском зоопарке.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно сделать новогоднюю игрушку из пластика и отправить ее на почту премии до 1 декабря. В посылке также необходимо указать свои контактные данные. Авторы лучших украшений получат бесплатный вход в зоопарк и ценные призы. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия.

В прошлом году «Экоелка» собрала более 5 тысяч экологичных игрушек со всей России. Участники использовали старые вещи, мусор, компакт-диски, пластиковые бутылки и полиэтилен, чтобы показать, что переработка может быть не только полезной, но и веселой.

Заявки на пятый сезон премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.