сегодня в 11:51

В Подмосковье стартовала экоакция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В Московской области стартовала экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая продлится до 29 сентября и пройдет на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

На 2 лесных площадках будет проходить посадка деревьев, на 5 — дополнение лесных культур и на 13 — уборка мусора и неликвидной древесины.

Общая площадь лесных подмосковных локаций составляет более 54 га, на которых сегодня планируется высадить более 37 000 сеянцев сосны и ели, а также убрать более 190 кубометров валежника и мусора.

«День в лесу» выходит на международный уровень.

Почетный гость экологического праздника — Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.