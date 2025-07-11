В Подмосковье стартовала акарицидная обработка парков

В Подмосковье началась вторая волна акарицидной обработки парков культуры и отдыха. Первая обработка была проведена в апреле текущего года. На сегодняшний день мероприятия уже выполнены в парках двух округов — Богородского и Каширы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Обработка от клещей осуществляется методом влажной дезинсекции: специальное средство распыляют на траву, деревья и кустарники по всей территории парка. Это позволяет эффективно снизить численность клещей и минимизировать риск их укусов у посетителей.

За сутки до начала работ информация о предстоящей обработке доводится до жителей и гостей парков через чат общественного совета. В день проведения мероприятий доступ на обработанную территорию временно ограничивается для обеспечения безопасности посетителей. Работы обычно проводятся в утренние часы. После завершения обработки на территории устанавливаются информационные таблички, информирующие о проведенных мероприятиях.

Средний срок действия акарицидов составляет примерно полтора месяца. По истечении этого времени в парках планируется проведение повторной обработки для поддержания необходимого уровня защиты от клещей.

Такие санитарно-эпидемиологические мероприятия являются частью комплексной работы по обеспечению безопасности и комфорта отдыхающих в парках Подмосковья, особенно в весенне-летний период, когда активность клещей наиболее высока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.