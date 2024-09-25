В Подмосковье стартовал заключительный этап XV конкурса «Воспитатель года России»

В Доме правительства Московской области состоялось торжественное открытие заключительного этапа XV Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» — 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения РФ и Общероссийский Профсоюз образования.

«Рада поприветствовать у нас в Подмосковье лучших воспитателей России. 87 педагогов со всей страны приехали к нам в регион на заключительный этап XV Всероссийского конкурса „Воспитатель года России“ — 2024. Желаю всем финалистам удачи, успехов и только побед», — поприветствовала участников мероприятия Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В финал конкурса вышли 87 лучших представителей сферы дошкольного образования — воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, старшие воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования из различных регионов страны. Все участники имеют стаж работы более трех лет.

В 2023 победителем конкурса стала Дарья Глебова из детского сада № 86 «Звездочка» Дмитровского городского округа, благодаря чему финал юбилейного конкурса проводится в Московской области. «Я желаю всем своим коллегам профессионального роста. Независимо от результата, ведь уже сейчас они открыли перед собой просто огромные горизонты. И теперь все зависит только от них», — поделилась она.

В этом году Подмосковье представляет инструктор по физической культуре детского сада № 14 «Дельфинята» из городского округа Коломна Станислав Литвинов. «Ценность конкурса всероссийского формата очень велика из-за знакомства с лучшими коллегами из каждого уголка России. Интересно посмотреть, как люди работают в других регионах, послушать их, перенять у них опыт работы», — рассказал Литвинов.

Первый тур финального этапа состоит из двух испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй тур включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам этих испытаний будут определены победители и призеры конкурса.

Церемония награждения состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Победитель получит почетное звание «Воспитатель года России» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.