В Подмосковье стартовал Всероссийский конкурс «Истории Великой Победы»

Стартовал Всероссийский конкурс «Истории Великой Победы», организованный Российским детско-юношеским центром (Росдетцентром) совместно с издательством «Просвещение» при поддержке Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В нем могут принять участие школьники всех возрастов, студенты организаций СПО до 20 лет, родители и педагоги всех образовательных организаций.

В первые дни проведения конкурса было зарегистрировано свыше 1000 заявок от участников со всей страны. Участникам предлагается представить свои литературные работы, в которых они могут рассказать о героях войны, их подвигах, а также о фронтовых письмах и других свидетельствах того времени.

Чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе «Истории Великой Победы», нужно до 22 июля 2025 года оставить заявку по ссылке. Также необходимо разместить произведение на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #Росдетцентр #Просвещение #МинпросвещенияРоссии #историиВеликойПобеды.

По итогам конкурса лучшие истории будут собраны в памятный патриотический сборник, который станет важным вкладом в сохранение исторической памяти о подвиге народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.