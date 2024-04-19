В Подмосковье стартовал Всероссийский форум по судебной экспертизе

В Коломенском социально-гуманитарном университете открылся двухдневный Всероссийский форум студентов и магистрантов «Судебная экспертиза: теория и практика». Это уже шестая масштабная научная встреча, организованная кафедрой судебной экспертизы и уголовно-правовых дисциплин юридического факультета вуза, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В форуме принимают участие эксперты и молодые ученые из шести вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа и Белгорода. Первый день форума был посвящен конкурсу профессионального мастерства. Девять студенческих команд представили жюри свои творческие визитки и прошли увлекательный квест из пяти испытаний. Участники описывали место происшествия, определяли обстоятельства ДТП, изучали под микроскопом образцы подписей, восстанавливали цепочку событий по фотографии.

Победителем в этой гонке судебных экспертов стала команда из Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя «Агата Квизи». Второе место заняла команда «PolyEx» из Высшей школы юриспруденции и судебных экспертиз, а третье место досталось студентам из команды «Криминалистическое чтиво» (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя).

Во второй день форума участники встретятся на научно-практической конференции и представят порядка 15 исследований на профессиональные темы. Спикеры расскажут о почерковедческом исследовании во Вьетнаме, использовании цифровых технологий в судебной экспертизе, о том, как с помощью криминалистики расследовать экономические преступления, и многом другом.

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