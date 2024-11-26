В Подмосковье стартовал VI Всероссийский экологический диктант

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В Подмосковье стартовал шестой Всероссийский экологический диктант, который продлится до 8 декабря. Мероприятие проводится по инициативе АНО «Равноправие», общественного движения «Ангел ДетствоХранитель» и Федерального детского эколого-биологического центра при поддержке Совета Федерации РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Экодиктант — одна из масштабных просветительских инициатив в сфере экологии. В прошлом году он прошел в 89 субъектах Российской Федерации и 182 зарубежных странах, работало 3 410 офлайн-площадок, а количество участников достигло 5,3 миллиона.

Жители Подмосковья также активно участвуют в экологическом диктанте. АНО «Равноправие» также проводит творческий конкурс социальных видеороликов «Зеленый экран» и конкурс на лучший вопрос экодиктанта.

Еще не поздно зарегистрироваться и принять участие в экологическом диктанте. Подробности можно узнать на официальном сайте инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.