В Подмосковье стартовал цикл педагогических интенсивов

В доме правительства Московской области стартовал цикл педагогических интенсивов по лучшим практикам взаимодействия профессиональных образовательных организаций Подмосковья с предприятиями реального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Главная задача двухдневного интенсива — обсуждение на реальных примерах процесса подготовки кадров с учетом требований работодателей и формирование алгоритма внедрения информационной системы сбора и распределения кадровых потребностей на практике.

В пленарной части мероприятия приняли участие представители СПО не только из Московской области, но и из других городов и регионов Российской Федерации: Калуги, Курска, Вологды, Екатеринбурга, Республики Хакасия и других. Всего очная конференция собрала делегатов 97 образовательных организаций из 17 регионов России.

Открыла интенсив министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она отметила высокую заинтересованность индустриальных партнеров в профессиональных рабочих кадрах

«Экономического развития не случится без подготовленных кадров, без их достаточного количества, без их развития на нужном уровне. И именно система профессионального образования сегодня на передовом крае в решении задач, которые обеспечивают требуемый экономический подъем», — сказала Пильдес.

С основным докладом выступил Сергей Куколев, заместитель министра образования Московской области. Он подчеркнул необходимость получения студентами СПО полноценного образования в комплексе с практическими занятиями. Спикер также отметил, что благодаря взаимодействию предприятий с министерством образования Московской области удается вовремя адаптировать профориентацию под запросы работодателей. Это дает положительные результаты: Московская область входит в ТОП-5 регионов РФ, где самый высокий процент трудоустройства студентов выпускных курсов колледжей.

10 декабря интенсив продолжит свою работу на четырех методических площадках: в Звенигородском филиале Красногорского колледжа, Лобненском структурном подразделении колледжа «Подмосковье», а также в Ногинском и Раменском колледжах. На базе этих учебных заведений для участников проведут экскурсии по мастерским проекта «Профессионалитет», образовательные мастер-классы, разборы успешных практик по взаимодействию с работодателями и организуют открытый микрофон по обмену опытом.

Мероприятие проводится при участии института развития образования корпоративного университета развития образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.