Заключительный этап традиционного конкурса «Народный участковый» пройдет с 1 по 10 ноября. Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Московскую область в этом году представляет участковый уполномоченный отдела полиции микрорайона Павшино УМВД России по городскому округу Красногорск — капитан полиции Олег Олегович Лазутин. На сайте можно отдать свой голос, кликнув на сердечко под фотографией участника.

Капитану Лазутину 33 года. 8 из них он служит в полиции. На его участке проживает около 5,5 тыс. человек — жители 306 индивидуальных домов и 14 многоэтажек. С детства Олег чувствовал в себе желание помогать людям, был неравнодушным. Закончил ВУЗ по специальности «юриспруденция», отслужил в армии — артиллеристом в Таманской дивизии, и после дембеля пошел устраиваться в полицию.

С начала года на административном участке Олега Лазутина произошло 19 преступлений. И все из них он раскрыл. Им рассмотрено 1 480 жалоб и заявлений граждан. При его активном участии выявлено 142 административных правонарушения. В настоящее время на участке Олега Олеговича на профилактическом учете состоит 129 человек.

Несмотря на загруженный рабочий график, в свободное время капитан полиции любит путешествовать, заниматься спортом: играет в футбол, увлекается парашютным спортом — на его счету уже 10 прыжков! Остальную часть времени предпочитает проводить с семьей.

Олег Олегович считает, что участковый должен обладать навыками общения с населением, быть коммуникабельным, уметь находить общий язык с людьми и стремиться оказывать помощь по мере возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.