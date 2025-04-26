25 апреля в Московской области открыли свадебный сезон в музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зарегистрировать брак в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации — это прекрасная возможность подарить себе, своим родным, близким и друзьям незабываемый праздник, наполненный симфонией любви, гармонии и счастья.

«В Подмосковье официально дан старт свадебного сезона. А так как 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, стартовой площадкой для этого мероприятия мы выбрали музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил РФ. В нашем регионе свадьбу на летний период запланировали уже более 6 000 пар», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что на открытии свадебного сезона прошла церемония регистрации трёх пар: Эдика Сурхаева и Дарьи Лебедин, Александра Бабаева и Виктории Муха, а также Александра Коденца и Дианы Шестаковой.

В этот день напутственные слова прозвучали и от юбиляров семейной жизни, чьи отношения выдержали испытание временем, стали примером верности, терпения и любви.

Коноваловы Татьяна Григорьевна и Юрий Алексеевич, которые в браке 54 года, пожелали парам гармонии и взаимоуважения. Семья ветеранов-блокадников Ленгрен Евгений Борисович и Инна Яковлевна, идущие рука об руку уже 65 лет, поделились с молодоженам своим секретом семейной жизни.

Церемония открытия свадебного сезона завершилась символическим действием — выпусканием белоснежных голубей в небо и возложением цветов к памятнику героев Отечества. Также у молодоженов была уникальная возможность подняться на колокольню музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации.

В 2024 году около 48 тысяч пар зарегистрировали свой брак в Подмосковье, в 2025 году мы ждем повышения этой цифры, так как открыли много замечательных и красивых площадок, а также у нас есть такая услуга как «Своя локация», когда молодожены могут выбрать свое место регистрации.

Для подачи заявления на данную локацию для заключения регистрации брака можно на wedding.mosreg.ru.