В Подмосковье стартовал слет школьных лесничеств и региональный конкурс «Подрост»

С 24 по 26 сентября в Подмосковье проходит XII областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», посвященный сохранению природы и бережному отношению к лесным богатствам. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На торжественном открытии мероприятия присутствовали заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина, генеральный директор ГАУ МО «Мособллес» Сергей Савостин, а также представители Федерального агентства лесного хозяйства России, профсоюзов работников лесных отраслей, Московской областной думы, администрации городского округа Пушкинский и ПАО «Сбербанк».

Слет организован региональным комитетом лесного хозяйства с целью развития движения школьных лесничеств и поощрения детей и молодежи, обладающих знаниями и навыками в области лесного хозяйства, экологии и биологии. Более 130 участников из 20 команд, включая 19 школьных лесничеств Московской области и, впервые, команду из Вологодской области — «Вытегория лесная», будут бороться за звание лучших.

Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы дни слета были полны ярких событий и положительных эмоций. Участники представят свои «Визитные карточки», продемонстрируют теоретические знания в конкурсах «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция», а также примут участие в командном турнире «Лесное многоборье».

Комитет лесного хозяйства Московской области начал возрождение школьных лесничеств в 2013 году. В настоящее время в регионе функционирует 178 школьных лесничеств, объединяющих свыше 3 тысяч школьников. Под руководством лесных специалистов они занимаются охраной и восстановлением лесов, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту природы.

