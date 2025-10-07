В Подмосковье стартовал слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

В городском округе Мытищи состоялось торжественное открытие Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие проходит с 7 по 9 октября и организовано Министерством образования Московской области совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году в слете участвуют 184 юных инспектора движения из 46 команд, представляющих различные городские округа Подмосковья. Основная цель мероприятия — развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

«В рамках слета участники смогут закрепить знания правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Программа мероприятия включает экзамены на знание ПДД, конкурс по оказанию первой помощи, а также практические задания по вождению велосипеда на специально оборудованных площадках с дорожными знаками, светофорами и пешеходными переходами», — рассказали в ведомстве.

Особое внимание уделено конкурсу «Вместе — за безопасность дорожного движения», где участники смогут подготовить и представить собственные агитационные выступления о безопасности на дорогах.

В ведомстве добавили, что со 2 по 10 октября во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе проходят финальные всероссийские соревнования «Безопасное колесо». В них принимают участие 356 юных инспекторов движения из 89 субъектов Российской Федерации. Московскую область представляет отряд ЮИД «Дорожный дозор» из городского округа Балашиха — именно они заняли 1-е место в областных соревнованиях в прошлом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.