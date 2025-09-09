В Подмосковье стартовал сезон охоты на взрослых самцов-лосей

В Московской области открыта охота на самцов лося во время гона, которая продлится до 30 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Согласно данным государственного охотхозяйственного реестра, в регионе насчитывается 15 344 особей лося. Установленный лимит добычи в 2025 год составляет 67 особей во время гона.

Охотники обязаны иметь при себе:

охотничий билет;

разрешение на охотничье оружие;

разрешение на добычу охотресурсов;

путевку — в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.

Разрешено применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия, охотничьего метательного стрелкового оружия. Разрешена охота загоном, нагоном, с собаками охотничьих пород, с подхода, из засады, с манком, коллективная охота.

Необходимо строго соблюдать требования техники безопасности при производстве охоты и обращении с охотничьим огнестрельным оружием.

Управление государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты (или без таковой), либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.