В Подмосковье стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с собаками

Для владельцев островных и континентальных легавых, ретриверов и спаниелей с 25 июля в Московской области открылась охота на болотно-луговую дичь, которая продлится до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В регионе стартовал сезон охоты на болотно-луговую для владельцев собак охотничьих пород. В соответствии с правилами охоты разрешено добывать дупелей, бекасов, гаршнепа, коростеля и некоторые другие виды куликов и пастушковых. Необходимо напомнить любителям охоты о том, что в Красную книгу Московской области занесены следующие виды: пастушок, малый погоныш, травник, поручейник, мородунка, гнездовые популяции турухтана и дупеля и добыча их на территории области запрещена», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Госохотнадзор Московской области напоминает о необходимости соблюдать правила охоты, установленные нормы добычи и технику безопасности при проведении охоты, а также о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в охотничьих угодьях Московской области.

Охотничьи угодья, закрепленные за общественными организациями охотников-любителей, в Московской области представлены 64 охотничьими хозяйствами, кроме них в регионе имеется 3 общедоступных охотничьих угодья. Полная информация об охотугодьях размещена на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Разрешаюшие документы на осуществление охоты в закрепленных охотугодьях (разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка) оформляются непосредственно в охотничьих хозяйствах.

Оформление разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях, расположенных в городских округах: Солнечногорск, Шатура и Щелково, производится через портал государственных и муниципальных услуг Московской области

«Мы следим за состоянием наших охотничьих ресурсов. Сезоны охоты для того и существую, чтобы давать охотничьим видам животных восполнять свои популяции. Инспекторы госохотнадзора выявляют и вовремя пресекают всевозможные нарушения, связанные с охотничьей деятельностью в регионе», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.