В Подмосковье стартовал сезон фонтанов

27 апреля 232 фонтана запустили в Московской области. Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию в Подмосковье уделяют особое внимание. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

«Сегодня состоялся долгожданный запуск фонтанов после зимнего сезона. Практически месяц мы вели подготовительные работы к открытию сезона. Всего на территории нашего региона насчитывается 240 фонтанов. 8 фонтанов на данный момент находятся на реконструкции, но они также начнут функционировать после завершения всех работ», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы по содержанию включают в себя проведение текущего ремонта фонтанов, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующихэлементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов.

40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ознакомиться с ними можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.