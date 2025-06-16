В Подмосковье стартовал резервный период сдачи ЕГЭ

16 июня в Московской области начался резервный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников одиннадцатых классов. В этот день проходят экзамены по четырем предметам: география, литература, обществознание и физика. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамены сдают 3 152 участника. На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось 1 406 человек, физику — 1 007 человек, литературу — 502 человека, географию — 237 человек.

«Резервный период предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной срок, и для выпускников прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты. Мы предусмотрели все необходимое: оборудованные пункты, общественное и онлайн-наблюдение, чтобы обеспечить выпускникам комфортные и честные условия для прохождения итоговой аттестации», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В первый день резервного периода экзамены проходят на базе 27 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). За соблюдением порядка следят 57 общественных наблюдателей, а также 85 онлайн-наблюдателей, подключенных из филиалов ситуационного информационного центра (СИЦ).

Продолжительность экзаменов составляет почти четыре часа: литература и физика идут 3 часа 55 минут (235 минут), обществознание — 3 часа 30 минут (210 минут), география — 3 часа (180 минут).

В ведомстве уточнили, что результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня.

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.