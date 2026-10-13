В Московской области идет прием заявок на региональный этап Российской национальной премии «Студент года — 2026». Конкурс организован Российским союзом молодежи и подмосковным отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии».

«Молодежь Подмосковья — это активные, целеустремленные и по-настоящему талантливые ребята. Наша главная задача как Министерства — внимательно относиться к их запросам, поддерживать инициативы и помогать в достижении успехов. Наши студенты регулярно побеждают в олимпиадах, организуют масштабные волонтерские акции, создают медиапроекты и достойно защищают честь региона на крупных федеральных площадках. Российская национальная премия „Студент года“ — это как раз тот проект, где каждый может заявить о себе и выйти на всероссийский уровень. Я приглашаю всех активных студентов Подмосковья принять участие в региональном этапе, проявить свои таланты и побороться за звание лучших в стране», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участвовать в конкурсе могут студенты колледжей, техникумов, училищ и вузов. Программа включает семь индивидуальных и шесть коллективных номинаций. В этом году среди коллективных направлений представлены: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Спортивное сообщество года», «Студенческое медиа года», «Творческий клуб года» и «Студенческий совет года». Индивидуальные номинации охватывают направления спорта, медиасферы, науки и творчества. Полный список направлений доступен на сайте конкурса.

Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

Для победителей и лауреатов регионального этапа подготовлена масштабная программа поддержки. Помимо путевки на федеральный финал и возможности представить Московскую область на всероссийском уровне, сильнейшие участники получат сертификаты на поездки по стране в рамках программы «Больше, чем путешествие», пройдут стажировки у профильных работодателей и смогут посетить закрытые экскурсии в федеральные органы власти.

Чтобы стать участником, необходимо зайти на сайт, выбрать номинацию и нажать кнопку «Подать заявку». Заполнить данные нужно максимально внимательно и подробно.

Прием заявок продлится до 19 октября.

Впервые премия «Студент года» прошла в 2014 году. Цель проекта — поддержка и продвижение талантливой молодежи России в науке, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.