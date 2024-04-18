В Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата высоких технологий

На базе Раменского колледжа в Московской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата высоких технологий. Соревнования такого уровня колледж проводит впервые. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Чемпионат включает в себя компетенции, которые сформированы на основе наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений.

Одной из самых востребованных на сегодняшний день является компетенция «Системы умного дома». Специалисты в сфере технологий умного дома играют ключевую роль в разработке и реализации инноваций, которые формируют будущее комфортного проживания и работы в доме.

Участники в течение 6 часов выполняли задание по механическому монтажу электроустановки. Перед ними стояли непростые задачи: электромонтаж электроустановки (время выполнения — 6 часов) и осуществление пуско-наладочных работ (время выполнения — 1 час).

«Желаем участникам боевого настроя, веры в себя и успехов в решении предстоящих задач», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.