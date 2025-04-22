В Подмосковье стартовал региональный этап Чемпионата высоких технологий

С 21 по 30 апреля в Московской области проходит региональный этап Чемпионата высоких технологий. В соревнованиях принимают участие 11 школьников и 39 студентов колледжей по 10 компетенциям, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Площадки чемпионата размещены на базе пяти колледжей региона, оснащенных современным оборудованием.

Чемпионат высоких технологий направлен на выявление и развитие профессиональных навыков в наиболее перспективных и востребованных направлениях, соответствующих задачам цифровой экономики, импортозамещения и высокотехнологичного производства.

В этом году участники демонстрируют свои компетенции в таких направлениях, как машинное обучение и искусственный интеллект, индивидуальная медицина, кибериммунная автономность, цифровой двойник пациента, фельдшер-реабилитолог, интеллектуальные системы агропроизводства и сервис инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0.

Работу конкурсантов оценивает команда из 50 экспертов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Московской области, которая представит регион в финале чемпионата в Великом Новгороде в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.