В Подмосковье стартовал проект «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педвузов»

В 2025 году Московская область усиливает кадровую политику в системе образования, делая ставку на подготовленных специалистов и молодых выпускников. Открыт конкурсный отбор учителей по наиболее востребованным направлениям: математика, русский язык и литература, физика, химия, биология, информатика и начальные классы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учителя ключевых школьных предметов теперь могут рассчитывать на серьезную поддержку от региона: выплаты, жилье, конкурентная заработная плата.

Особые условия предусмотрены как для опытных педагогов из других регионов, так и для выпускников педагогических вузов.

«Мы знаем, что сильная школа начинается с сильного учителя. Сегодня наша задача — привлечь в школы Подмосковья лучших выпускников и опытных профессионалов. Новый проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 млн рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам — 500 тыс. рублей», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Педагоги с опытом работы смогут получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, им гарантируется заработная плата от 100 тыс. рублей и компенсация аренды жилья при переезде в регион.

Выпускники педагогических вузов при трудоустройстве в школу получат единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей, а также пособие молодым специалистам — еще 150 тыс. рублей. Их стартовая зарплата составит от 75 тыс. рублей, с последующим ростом по мере накопления стажа и профессионального развития. Как и в случае с опытными педагогами, предусмотрена компенсация арендной платы за жилье.

Участие в программе возможно при выполнении четких и прозрачных критериев. Претенденты должны иметь высокий уровень академической успеваемости (не менее 65% оценок «отлично» и 35% «хорошо» или диплом с отличием), а также проявлять активность в научных конференциях, олимпиадах, педагогических конкурсах и профильных чемпионатах. Преимуществом станет наличие наград, грамот и дипломов в сфере образования.

Как уточнили в ведомстве, программа реализуется в рамках системной стратегии по привлечению новых квалифицированных педагогов в школы региона. Это — реальная возможность для учителей построить стабильную карьеру, получить поддержку на старте и внести вклад в развитие образования Подмосковья.

Прием заявок уже открыт на сайте: www.rabota-v-shkole.ru.

Получить консультацию можно по телефонам: 8 (964) 505-11-55 и 8 (926) 889-84-91, а также в Telegram: @nikita_teacher, @violetta_teacher.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.