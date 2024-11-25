В Подмосковье стартовал проект по извлечению биогаза для производства электроэнергии

На комплексе по переработке отходов в городском округе Егорьевск начались работы по реализации системы активной дегазации для выработки электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Активная дегазация — это процесс, при котором из КПО извлекаются газы, образующиеся в результате разложения отходов.

Работы проводятся с целью:

предотвратить загрязнение воздуха;

использовать газ для энергии;

улучшить безопасность полигона.

В настоящее время завершена поставка необходимого оборудования, включая газопоршневую установку, а также продолжаются наладочные работы.

Перед бурением скважин и прокладкой трубопровода в течение 2 лет проводились инженерные и экологические изыскания. На основе собранных данных была разработана модель распределения биогаза и прогноз его добычи.

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что данные работы направлены на улучшение экологической ситуации и повышение энергетической эффективности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.