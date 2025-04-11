В Подмосковье стартовал проект «Капитаны образования: кадровый резерв»

В доме правительства Московской области 9 апреля состоялось открытие проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Инициатива направлена на формирование сильной команды будущих руководителей образовательных организаций и создание условий для их профессионального роста и карьерного развития, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект реализуется поэтапно. На первом этапе было подано 175 заявок от кандидатов с высшим образованием и опытом работы в сфере образования. Стадию отбора прошли 46 претендентов. В течение следующих месяцев их ждет насыщенная образовательная программа, включающая восемь тематических модулей, управленческие стажировки в ведущих школах региона под руководством опытных наставников, мастер-классы, деловые игры и тренинги. Финальным этапом станет защита индивидуальных проектов и оценка уровня управленческих компетенций участников. Проект завершится до 25 августа, однако его участники сохранят доступ к профессиональным сообществам и смогут принимать участие в конференциях для обмена опытом и знаниями с коллегами.

«Губернатором поставлена задача не только сформировать сильную команду будущих директоров, но и создать условия для их карьерного роста и развития у нас в регионе. «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» — наш важный и один из приоритетных проектов в образовании», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Министр образования региона Ингрид Пильдес отметила значимость проекта в контексте современных вызовов: «Система образования в регионе большая и разноплановая, поэтому необходимость профессионального кадрового резерва для нас очевидна. У нас много приоритетных задач, и мы будем учиться отвечать на эти вызовы вместе с участниками проекта». Она добавила, что сейчас в Московской области функционируют около тысячи образовательных организаций, в которых обучаются более 1,6 млн человек, а число работников системы образования превышает 100 тыс.

На церемонии открытия проекта также выступила директор Гимназии имени Е. М. Примакова Майя Майсурадзе. Она отметила, что сейчас директор образовательной организации — это лидер и стратег, который вдохновляет весь коллектив и активно участвует во всех рабочих процессах.

В завершение мероприятия состоялось выступление доктора психологии, преподавателя МГИМО и РАНХиГС Виктории Шиманской, которая в своей интерактивной лекции «Лидерство: мотивация и влияющая коммуникация» подробно рассказала о стадиях психологического выгорания, ключевых лидерских качествах и навыках, а также способах их развития.

Второй этап проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» начнется уже 10 апреля и продлится до 10 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.