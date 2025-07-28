В Подмосковье стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик

С 14 июля по 20 октября стартовал прием заявок на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

В 2025 году конкурс проводится в четыре этапа:

Рассылка информации о конкурсе в субъекты Российской Федерации и всем заинтересованным лицам, распространение информации о Конкурсе в СМИ, консультирование заинтересованных лиц по участию в конкурсе, заполнение заявок на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и отправка их для рассмотрения Конкурсной комиссией — с 14 июля по 20 октября 2025 г.

Рассмотрение поданных заявок на соответствие условиям Конкурса — с 21 по 27 октября.

Работа конкурсной комиссии — с 28 октября по 26 декабря 2025 г.

Определение победителей и объявление итогов конкурса. Подготовка к презентации и награждению лучших проектов — с 30 января 2026 г.

Подать заявку на VIII Всероссийский конкурс можно на платформе сбора заявок конкурсы.рф. Инициатор и организатор конкурса ― Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с комиссией Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея Народов Мира», Общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум).

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениями и Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.

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