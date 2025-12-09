В Подмосковье стартовал прием заявок на премию Губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело»

В Московской области дан старт приёму заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». Эта уникальная мера поддержки для тех, чьи поступки и дела меняют жизнь региона. В фокусе премии в 2025 году — поддержка участников специальной военной операции, их семей, а также волонтёров и общественных деятелей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«У нас в Подмосковье много неравнодушных, чутких людей, которые своими поступками и усердным трудом меняют мир к лучшему. А те дела, которые идут от сердца, нужно обязательно поощрять. Для этого 12 лет назад мы ввели специальную премию. За всё время её лауреатами стали более 13 тысяч человек. В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают Победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается. Вы там, где сложнее всего, и я хочу поблагодарить каждого за готовность прийти на помощь, за то, что не боитесь трудностей и продолжаете делать добро, являясь примером для всех наших жителей», — отметил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» — не только награда за заслуги, но и мощный ресурс для будущих добрых дел. Полученные средства лауреаты традиционно направляют на закупку помощи для бойцов, логистику гуманитарных грузов и реализацию собственных социальных проектов. За 12 лет общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей.

В нынешнем году премиальный фонд составит 80 миллионов рублей, которые будут распределены между 100 победителями в трёх номинациях: «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело».

Номинация «Герои на службе» посвящена участникам специальной военной операции, проявившим мужество, храбрость, героизм при выполнении боевых задач.

Номинация «Герои в тылу» создана для тех участников СВО, которые вернулись домой и стали реализовывать важные инициативы в мирной жизни: доставляют гуманитарные грузы сослуживцам, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, оказывают помощь в адаптации ветеранам СВО и так далее.

Номинация «Доброе дело» направлена на поддержку социально значимых инициатив региона, в том числе, волонтерские, инклюзивные, просветительские проекты, реализуемые активистами в Московской области.

Прием заявок осуществляется с 9 по 15 декабря. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, на почту придет письмо с подтверждением, затем заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация проект кандидата будет опубликован в разделе «Участники». Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа от 5 человек.

Вся информация о премии доступна на сайте премия-мырядом.рф и в ТГ-канале «МЫ РЯДОМ. ДОБРОЕ ДЕЛО».

