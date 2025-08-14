В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурсы лучших практик школьных библиотек

Конкурсы, организованные Российским обществом «Знание» и Минпросвещения России, направлены на выявление и поддержку выдающихся достижений в области школьного библиотечного дела.

Принять участие в них могут школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования.

В рамках конкурса «Самая читающая школа России» участникам предстоит организовать различные мероприятия и защитить авторские практики перед экспертным советом, а в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» — провести внеурочные занятия и найти решения в смоделированных ситуациях.

Финалисты соберутся в Москве в декабре на I Международном форуме библиотекарей, где пройдет финальная часть соревнований и награждение победителей.

Заявки на участие принимаются до 5 октября 2025 года на сайтах:

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тысяч человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил Андрей Воробьев.