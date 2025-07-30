До 7 августа Минсельхоз Подмосковья проводит прием заявок на участие в конкурсе механизаторов «Пахарь — 2025». Состязание пройдет уже 14 августа в рамках агропромышленной выставки «День поля Московской области — 2025», которая состоится в деревне Машоново муниципального округа Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что участники поборются за главный приз — автомобиль, продемонстрировав мастерство обработки почвы и управления техникой. В конкурсе предусмотрено несколько номинаций:

«Лучший молодой механизатор в классе тракторов мощностью до 120 л. с.» объединит участников в возрасте от 17 до 19 лет, имеющих удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории С.

К номинациям «Лучший механизатор в классе тракторов с оборотным плугом мощностью от 350 — 420 л. с.», «Лучший механизатор в классе тракторов мощностью от 120 — 350 л. с.» и «Лучший механизатор в классе тракторов мощностью до 120 л. с.» допускаются профессионалы в возрасте от 18 до 65 лет при наличии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории C, D.

Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты: minsp409@yandex.ru (с пометкой «Пахарь — 2025»). В письме необходимо указать ФИО участника, дату рождения для подтверждения соответствия возрастным требованиям, контактную информацию, выбранную номинацию, сведения об организации, которую он представляет, и занимаемую должность, а также приложить копию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категорий C, D и согласие на обработку персональных данных в свободной форме. Подробную информацию о конкурсе и агропромышленной выставке «День поля Московской области — 2025» можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.