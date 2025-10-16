В Подмосковье стартовал прием заявок на командные соревнования «АртМастерс Регионы»

6 октября стартовал прием заявок на командные соревнования «АртМастерс Регионы» (далее — КС «АртМастерс Регионы»), который продлится до 6 декабря, сообщает пресс-служба организаторов.

КС «АртМастерс Регионы» являются частью экосистемы АртМастерс и направлены на развитие творческих компетенций в сфере backstage и цифрового искусства в каждом регионе России. Традиционно соревнования проводятся по двум направлениям «Театр» и «Кино» — и включают 16 компетенций (по 8 в каждом направлении):

Направление «Кино»: сценаристы, режиссеры монтажа, медиакомпозиторы, операторы кино и TB, моушн-дизайнеры, художники по костюмам, фотографы, звукорежиссеры кино и медиа.

Направление «Театр»: драматурги театра, сценографы, художники по свету, гриму и костюмам, звукорежиссеры театра, фотографы, стейдж-менеджеры.

Цель проекта КС «АртМастерс Регионы» поддержка талантливых молодых специалистов творческих профессий, создание условий для раскрытия их потенциала и повышение престижа креативных индустрий в регионах.

Состязания регионов в рамках КС «АртМастерс Регионы» способствуют:

формированию новых театральных и кинопроизводственных команд;

укреплению кадрового потенциала региональных культурных индустрий;

снижению оттока талантливой молодежи из регионов;

развитию регионального кинематографа и театрального дела.

В 2025 году национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» продолжает традицию профессиональных соревнований сфере креативных индустрий, заложенную в 2020 году.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

