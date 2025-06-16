В Подмосковье стартовал прием заявок на десятый гастрономический фестиваль

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в десятом юбилейном гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир». Регистрация на мероприятие, которая продлится до 1 июля, открыта для фермеров, сыроделов, мастеров народных промыслов, владельцев частных пасек, а также производителей молочной продукции, мяса, колбас, рыбы, пекарей, кондитеров, чайных и винодельческих предприятий и других натуральных товаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организаторы приглашают участников со всех регионов России принять участие в фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в живописной деревне Дубровское в городском округе Истра. Для подачи заявки и ознакомления с положением мероприятия необходимо посетить официальный сайт фестиваля www.сырпирмир.рф.

Вся продукция должна соответствовать двум обязательным условиям: быть произведенной в России и представлять собой натуральные товары. Регистрация завершается 1 июля, а окончательный список участников будет опубликован 8 июля.

В ведомстве отметили, что в прошлом году за четыре дня проведения фестиваля его посетили более 120 тысяч жителей и гостей региона. Значительная часть посетителей — это любители вкусной и качественной еды, а также ценители культурных мероприятий, которые пришли насладиться гастрономической программой и атмосферой праздника. В мероприятии приняли участие около 300 фермеров из более чем 50 регионов России, среди которых такие территории, как Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также представители из города Ростов-на-Дону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.