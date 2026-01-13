В Подмосковье стартовал прием заявок на чемпионат по подводно-исследовательскому спорту

В Подмосковье начался прием заявок на первый отборочный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево», который пройдет с 31 января по 1 февраля на базе Государственного гуманитарно-технологического университета, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Чемпионат по подводно-исследовательскому спорту впервые пройдет в Подмосковье с 31 января по 1 февраля. Мероприятие состоится на площадке Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.

В соревнованиях смогут принять участие команды из Московской области и других регионов. От одной организации допускается не более двух команд в каждой из четырех категорий. Заявки принимаются на портале «Робофинист» до 21 января включительно.

Чемпионат включает четыре дисциплины: кольцевые гонки на подводном болиде для участников 9–11 и 18 лет, скоростное маневрирование для категории 12–14 лет, командные этапы на подводном болиде для 15–17 лет. Все необходимое оборудование предоставят организаторы.

В программе предусмотрены тренировочный день, подготовка и тестирование моделей, полуфинал, финал и церемония награждения победителей. Организаторами выступают федерация IFURS, Государственный гуманитарно-технологический университет и проект «Океаника» при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.