В Подмосковье стартовал прием заявок для предоставления грантов «Агротуризм»

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявили о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма для получения грантов «Агротуризм» в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявки принимаются до 15 мая текущего года по адресу: г. о. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, эт. 25, каб. 25.10. Время приема с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Для получения пропуска в здание необходимо связаться по телефонам: 8 (498) 602 30 84 или 8 (498) 602 3090 с добавочными номерами 58353, 58516, 58502.

Заявки на участие должны соответствовать правилам, установленным правительственной программой развития сельского хозяйства и регламентам, закрепленным в приложении № 12, где описаны условия и критерии предоставления субсидий.

К участию допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в Московской области, не являющиеся личными подсобными хозяйствами, относящиеся к категории «малое» или «микропредприятие» по Федеральному закону № 209-ФЗ, осуществляющие деятельность на сельской территории или в сельской агломерации Московской области. Грантовая поддержка рассчитана на пятилетний срок реализации проекта и ежегодном достижении показателей деятельности.

Грант предоставляется в зависимости от размера проекта и собственных средств его реализатора: до 3 млн рублей при наличии не менее 10% собственных средств, до 5 млн — при минимум 15%, до 8 млн — при минимум 20%, а до 10 млн рублей — при минимуме 25%. При этом гранты покрывают расходы на приобретение товаров, работ и услуг, включая НДС для тех, кто освобожден от налогов.

В ведомстве отметили, что за подробными условиями участия в конкурсном отборе можно обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области или в центр компетенций Московской области по телефону +7(498) 602-29-19 доб. 56560.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.