В Подмосковье стартовал пилотный проект по ранней помощи кризисным семьям

В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в Московской области запустили пилотный проект по ранней помощи кризисным семьям «Мы вместе», сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель проекта — выявление раннего неблагополучия семей с детьми, основанное на эффективном межведомственном взаимодействии команды специалистов из разных ведомств: семейный центр, КДН, окружные управления социального развития, образовательные организации и медицинские учреждения.

Организаторы пилотного проекта центр инноваций социальной сферы министерства социального развития Московской области и Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения.

Проект будет реализовываться в Семейных центрах помощи семье и детям Московской области. Первые очные семинары-практикумы «Новые технологии работы с семьей» прошли 21 и 22 августа в Семейном центре «Ступени» городского округа Пушкинский. Цель семинара — отработка семьесберегающего подхода по работе с кризисными семьями с детьми, основанного на комплексном межведомственном подходе всех субъектов профилактики.

Анна Тихонова, заместитель директора центра инноваций социальной сферы и руководитель службы «Дети в семье», отметила, что цель пилотного проекта «Мы вместе» — обучить команду специалистов современным методам профилактики, ориентированным на сохранение и поддержку кровной семьи. Обучение будет строиться с учетом обратной связи от специалистов. В первом потоке обучения примут участие порядка 30 специалистов — участников межведомственной команды, осуществляющих свою деятельность по профилактике социального сиротства в городах Пушкино, Сергиев Посад, Мытищи, Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.