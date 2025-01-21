В Подмосковье стартовал пилотный ИИ-проект «Цифровой бригадир»

АИС «Мониторинг бюджетного строительства» дополнили инновационной системой контроля строительных объектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-технология позволяет контролировать ход выполнения работ и получать информацию о численности работников на стройплощадке ежечасно. В обновленной версии системы также реализован функционал сравнения плановых и фактических показателей по количеству работников, что помогает повысить эффективность управления проектом. Пилотный проект «Цифровой бригадир» уже запущен на строительстве Многопрофильной клиники в Балашихе», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

АИС «Мониторинг бюджетного строительства» (АИС «МБС») предназначена для контроля сроков и качества строительства социальных объектов в Московской области. В информационной системе собраны полные данные по стройплощадкам: местоположение, дорожная карта, отчеты по строительно-монтажным работам на конкретный момент времени, фото-и видеоотчеты, а также доступны онлайн-трансляции. Кроме того, с помощью АИС «МБС» в электронном формате происходит обмен документов между подрядчиками и министерством строительного комплекса, реализована возможность вести график-отчет по строительно-монтажным работам.

Разработкой АИС «МБС» занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ», являющаяся подведомственным учреждением Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.