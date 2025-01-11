В Подмосковье стартовал первый день регионального этапа ВсОШ

11 января в Московской области начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Открыла этап олимпиада по мировому художественному искусству (МХК), в которой приняли участие более 1000 учащихся из 9-11 классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Региональный этап будет проходить до 28 февраля, в нем примут участие около 25 тысяч учащихся из Подмосковья. В рамках этапа школьники продемонстрируют свои знания по 24 предметам, включая астрономию, обществознание, математику, информатику, химию, русский, английский и испанский языки. Олимпиады проводятся на 206 площадках по всей области — это на 16 площадок больше, чем в прошлом году.

Региональный этап ВсОШ является важной частью олимпиады, ежегодно в нем принимают участие более 130 тыс. школьников со всей страны. Организатором олимпиады выступает Министерство просвещения России, а в Московской области за её проведение отвечает образовательный центр «Взлет» при Областной гимназии им. Е. М. Примакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.