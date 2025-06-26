В Подмосковье стартовал период пересдачи ОГЭ

В четверг в Московской области начался период пересдачи Основного государственного экзамена для девятиклассников. В первый день проходит экзамен по одному из обязательных предметов — русскому языку. В нем принимают участие 3 651 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Резервные дни основного периода предназначены для участников, получивших неудовлетворительный результат на основном этапе экзаменов, а также для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине — болезни, плохому самочувствию, чрезвычайной ситуации или утрате близкого. Все причины должны быть подтверждены документально — справками из медицинских учреждений, органов МЧС и другими официальными подтверждениями.

Минимальный порог для получения удовлетворительной оценки и прохождения итоговой аттестации по русскому языку составляет 15 баллов.

«Для многих школьников резервные дни — это возможность пересдать экзамен и подтвердить свой уровень подготовки. Мы позаботились о том, чтобы процедура проходила объективно и в спокойной обстановке», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамены проходят на базе 74 пунктов проведения экзамена (ППЭ), за соблюдением порядка следят 158 аккредитованных общественных наблюдателей. Продолжительность экзамена по русскому языку — 3 часа 55 минут (235 минут).

Резервный период продлится до 2 июля. В случае повторной неудачи школьникам предоставляется еще одна попытка в дополнительный период осенью. Результаты экзаменов станут известны не позднее 4 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.