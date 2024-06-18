В Подмосковье стартовал отборочный этап национального чемпионата

В Московской области в Дмитрове дан старт отборочному этапу национального чемпионата «Абилимпикс 2024». Это соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-службе министерства образования региона.

Дмитровский техникум впервые принимает на своей площадке участников из пятнадцати регионов России, которые будут соревноваться в четырех компетенциях: выпечка осетинских пирогов, мастер пищевого арт-декора, ресторанный сервис и флористика.

Отборочный этап представляет собой очные соревнования, где победитель каждой номинации получит право представлять свой регион на национальном чемпионате. В Дмитровском техникуме для проведения соревнований подготовлены современные мастерские, оснащенные по последнему слову техники благодаря федеральному гранту, полученному в 2021 году.

Соревнования пройдут в 20 субъектах Российской Федерации, и к концу июля будут определены все финалисты. 26 июля станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября будут защищать честь своих команд на финальных состязаниях в Москве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.