В Подмосковье стартовал отбор в новый поток «Школы фермера»

АО «Россельхозбанк» объявил о старте конкурсного отбора на 12-ю волну образовательной программы «Школа фермера», которая проводится совместно с Минсельхозом России. Она направлена на подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса. Прием заявок на участие продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Московская область вновь станет образовательной площадкой для будущих аграриев. Занятия будут проходить на базе „Можайского техникума“, а практика — в фермерских хозяйствах региона. Такие проекты укрепляют кадровый резерв агропрома, создают условия для развития агробизнеса в Подмосковье и дают участникам возможность открыть собственное дело в сельском хозяйстве. Со своей стороны поддерживаем инициативу, наши предприятия и фермеры — драйверы развития отрасли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что занятия начнутся с 30 сентября и продлятся в течение 2 месяцев в очном формате. Обучение будет проходить по 2 направлениям подготовки: «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».

«Школа фермера» — это уникальная возможность для тех, кто мечтает связать свою карьеру с сельским хозяйством, получить необходимые знания и практические навыки. Мы стремимся не только обучать, но и создавать условия для успешного выстраивания бизнеса наших выпускников. Возможность получения практических навыков и советов от экспертов открывают перед ними двери в мир профессиональной деятельности. Это наш вклад в развитие аграрного сектора Москвы и Московской области», — отметил директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

По итогам курса выпускникам будет выдан диплом, подтверждающий их квалификацию. Прием заявок на участие проводится на официальном сайте, где представлена подробная информация об образовательной программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.