В Подмосковье стартовал отбор участников в проект «Капитаны образования»

В Московской области завершен прием заявок на участие во втором потоке проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». На конкурс поступило 164 заявки от руководителей и педагогов образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Следующим этапом станет многоуровневый отбор кандидатов. Участникам предстоит пройти экспертизу поданных документов, подготовить креативную видеовизитку, а также представить экспертному жюри свои концепции и идеи по развитию сферы образования Московской области. По результатам выполнения этих заданий будет определен список финалистов.

В пресс-службе ведомства добавили, что весной 2026 года финалисты проекта получат возможность пройти специальную образовательную программу. Она будет включать в себя мастер-классы от отраслевых экспертов, стажировки и менторскую поддержку.

Программа направлена на подготовку участников к управленческой деятельности в образовательных организациях Подмосковья. Проект «Капитаны образования» реализуется в целях формирования кадрового резерва и поддержки профессионального роста лидеров в сфере образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.