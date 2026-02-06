В Подмосковье стартовал отбор организаций для подготовки будущих опекунов

Министерство социального развития Московской области начало отбор организаций для передачи полномочий органов опеки и попечительства по подготовке будущих опекунов, попечителей и приемных родителей. К участию приглашаются государственные, муниципальные и некоммерческие организации, а также образовательные, медицинские учреждения и организации, оказывающие социальные услуги.

Кандидаты должны иметь опыт работы с несовершеннолетними и их семьями, соответствующую материально-техническую базу и специалистов по профилю деятельности. Отбор проводится согласно приказу Минпросвещения России от 10 января 2019 года № 4 и распоряжению министерства социального развития Московской области от 4 февраля 2026 года № 20РВ-12.

Организации могут подать заявление и необходимые документы с 24 февраля по 6 марта 2026 года. Подробная информация, включая перечень документов и условия участия, размещена на сайте министерства. По вопросам отбора можно обращаться в управление усыновления детей министерства по телефону +7 (498) 602-05-20, доб. 50-206.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.