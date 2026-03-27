В Подмосковье стартовал отбор грантов на значимые ИТ-проекты

В Московской области начался прием заявок на получение грантов для реализации особо значимых ИТ-проектов. Компании могут получить до 50% финансирования стоимости проекта — от 100 млн до 2 млрд рублей, заявки принимают до 27 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Статус особо значимого проекта могут получить новые ИТ-инициативы, направленные на замещение зарубежного индустриального программного обеспечения. Максимальный срок реализации проекта — до четырех лет. Решение о поддержке планируют принять до конца мая.

В этом году конкурс проходит по обновленным правилам. Сокращен перечень документов для подачи заявки, а срок подготовки технического задания, плана и сметы увеличен до трех месяцев с момента присвоения проекту статуса. Кроме того, отчетность в период мониторинга реализации сокращена более чем в два раза.

Проект должен соответствовать приоритетным направлениям и не иметь реализованных аналогов на рынке. Заказчик не может быть аффилирован с разработчиком или интегратором, а исключительные права на решение после реализации остаются у разработчика. Также обязательны использование отечественного стека и окупаемость грантового финансирования. Дополнительные баллы начисляются за применение искусственного интеллекта, а также за экспортный потенциал и возможность тиражирования решения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.