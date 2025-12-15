В Подмосковье стартовал новый урок «Цифрового ликбеза» от экспертов Авито

Стартовал новый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности, подготовленный экспертами Авито. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Цифровой урок включает видеоролики и методические материалы по темам: «Благотворительность: как помогать безопасно» и «Как безопасно бронировать жилье для путешествия». Школьники узнают о ключевых принципах выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий. Также им расскажут, как безопасно помогать благотворительным организациям в интернете и как отличать надежные фонды от подозрительных проектов.

Принять участие в проекте можно по 25 января 2026 года. Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Все материалы представлены в виде анимационных роликов, которые подходят для учебной программы.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» был запущен при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.